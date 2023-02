Sostegno al progetto Sprar "Cosa dice la maggioranza?"

"La giunta Vesprini, ben lungi dal comunicarlo, ha deliberato di proseguire il progetto Sprar (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), fino al 2025. Noi che abbiamo sempre sostenuto questo tipo di accoglienza, ce ne rallegriamo". Così scrive il gruppo consiliare di minoranza in un post sul proprio profilo Facebook: "Resta da chiedersi – prosegue – se sono d’accordo anche quei membri della maggioranza che più volte si sono spesi per la sua chiusura. Estremisti all’opposizione, moderati per la poltrona? Lo chiederemo in Consiglio comunale".

Al post sono allegate dichiarazioni del consigliere comunale Emanuele Morese e dell’assessore Fabio Senzacqua. Il primo avrebbe detto: "Non solo chiuderemo lo Sprar ma cancelleremo il consigliere comunale aggiunto e la consulta degli immigrati. Questo non perché siamo razzisti ma perché si tratta di progetti inutili". Senzacqua: "Altroché Sconfinamenti, sconfini il Pd. Sì perché alle prossime elezioni ce li mandiamo noi della Lega al confine del potere, insieme ai 20 presunti rifugiati che vogliono ospitare". Porto San Giorgio è stato uno dei primi Comuni ad istituire lo Sprar il quale quindi è ben radicato e la sua presenza considerata un fiore all’occhiello a caratterizzare la natura antirazzista e inclusiva della città. Lo Sprar è un sistema di accoglienza e integrazione che offre ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione umanitaria, supporto di tipo alloggiativo e aiuto nell’avvio di un percorso di integrazione. E’ stato rinominato in ’Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori non accompagnati (Siproimi)’. Porto San Giorgio per il triennio 202072022 aveva ottenuto di seguire il progetto Sprar denominato Human Rights categoria ‘disagio mentale’ per 5 posti. Era impensabile che la Giunta potesse cambiare rotta, nel qual caso sarebbe andata incontro alla contestazione della stessa città e non solo da parte della minoranza. Ha quindi deliberato di: dare atto del decreto Ministeriale di finanziamento in prosecuzione dal 01012023 al 31122025 del progetto Sprar scaduto il 31.12.2022; avvalersi per la realizzazione di un ente attuatore da reperire attraverso una procedura di gara da far svolgere alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo; dare mandato al dirigente del III Settore di effettuare tutte le azioni necessarie per la prosecuzione del progetto.

Silvio Sebastiani