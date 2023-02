"Sostegno al settore"

Segue dalla prima

"Per questo – aggiunge – abbiamo presentato in Senato una mozione che chiede misure strutturali urgenti". Il Pd chiede che ci sia lo sgravio totale dei contributi per le aziende, consentendo il ritorno nei territori della fase produttiva dell’orlatura delle tomaie quasi totalmente delocalizzata e ad alto impiego della manodopera. E ancora, serve un sostegno finanziario necessario a compensare l’aumento dei costi energetici e delle materie prime e che garantisca la necessaria liquidità necessaria alle imprese del settore ma anche adottare misure finalizzate a prorogare, per tutto il 2023, il credito di imposta, estendendolo a tutti i soggetti operanti nel settore calzaturiero, e a porre in essere ogni utile iniziativa volta a risolvere il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate circa l’inclusione degli investimenti connessi ad attività di ideazione e prototipia nell’ambito del credito di imposta per ricerca e sviluppo. Indispensabile il sostegno agli interventi per la formazione professionale continua del personale, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative. Il Pd chiede al Governo impegni per mantenere l’occupazione nel settore e estendere gli sgravi contributivi anche all’area di crisi complessa fermano-maceratese, supportando le azioni di internazionalizzazione e la ricerca di nuovi mercati: "Chiediamo di istituire anche nella Regione Marche, in linea con i contenuti del Pnrr, in particolare nel territorio delle province di Fermo, Macerata e Ascoli e nelle aree colpite dal sisma del 2016, ivi comprese quelle dell’Umbria, una zona economica speciale legata al porto commerciale di Ancona, tra i più attivi e vitali del Mediterraneo", conclude Verducci.