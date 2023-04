"Sostegno alla imprese sanitarie"

di Vittorio Bellagamba

La Sanità Privata è la neo costituita sezione di Confindustria Fermo. Il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani ha così commentato la nascita della nuova realtà: "Vorrei dire ‘finalmente’ Perché uno dei primi obiettivi che ci eravamo dati dopo la ripartenza di Confindustria Fermo è stato quello di creare la sezione Sanità Privata. Una rappresentanza fondamentale per dare voce a un sistema di cui tutti conoscevano l’importanza, ma che la pandemia ha reso indispensabile". Per l’associazione confindustriale fermana si tratta di una vea e prprio novità e in proposito il presidente Luciani ha aggiunto: "Siamo di fronte a una fase di grandi investimenti e di profonde modifiche, ma preferisco dire migliorie, del sistema sanitario nazionale e locale. Le aziende private sono a disposizione del pubblico, che è un modello imprescindibile da rafforzare ed efficientare". Le aziende che costituiscono il nucleo originario di Confindustria Fermo figurano: Biotre Sas, R.I.T.A. Srl, Alfamed Srl, San Serafino Di Piersanti A. & C. Sas, e Orthotec Srl. Complessivamente le aziende che fanno parte della sezione Sanità Privata di Confindustria Fermo occupano un centinaio di addetti diretti. "Le prime associate hanno core business molto variegati: biomedicale, servizi ospedalieri, diagnostica, analisi. Copriamo ogni aspetto e questo ci permette di guardare con fiducia al futuro, perché siamo certi che tante altre realtà, sono un centinaio tra piccole e grandi quelle operanti in tutta la provincia, si assoceranno. C’è bisogno di parlare con una voce unitaria". Confindustria Fermo, che mette a disposizione la sua forza regionale, i servizi e il personale, vuole portare le istanze della Sanità Privata sui tavoli di Regione e Ast, dialogando anche con le organizzazioni sindacali. Il territorio fermano di fronte a sé ha numerose sfide: "C’è il nuovo ospedale ormai in fase di definizione, grazie anche all’ottimo lavoro che sta svolgendo la ditta Carron che ha vinto l’appalto. Una struttura d’eccellenza, sulla carta, che dobbiamo rendere tale non appena pronta. Deve essere il perno di una rete territoriale in cui il privato gioca il ruolo fondamentale tra ambulatori, case di riposo, centri di fisioterapia fino al piccolo ospedale di Villa Verde. Anche in vista dei bandi della nuova programmazione europea, oltre che del Pnrr, dobbiamo essere pronti con progetti". Il neo presidente della sezione, l’avvocato Maurizio Natali, spiega: "Le imprese sanitarie associate sono e saranno sempre più un supporto per decongestionare il Murri e le strutture collegate, garantendo livelli di trattamento elevati. Sappiamo di poter fare di più, ma entrare nelle dinamiche anche politiche della gestione sanitaria ci permetterà di favorire quelle convenzioni che rendono il privato una costola del sistema sanitario regionale e di certo non un concorrente".