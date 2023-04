Sostegno alle famiglie con i bandi dell’Ambito

Sostegno a famiglie in difficoltà, supporti per disagi sociali ed economici dei nuclei familiari e sul fronte delle utenze di luce e gas. Sono queste le misure varate dall’Ambito Sociale XIX per i Comuni che ricadono su territorio di competenza. Le misure sono contenute nei bandi pubblicati negli ultimi giorni, sul sito www.ambitosociale19.it relativi alla Legge Regionale 30. Per quanto riguarda la misura degli ‘Interventi a favore delle famiglie’, i cittadini possono presentare domanda di ammissione ai contributi previsti dalla Legge Regionale facendo attenzione alla tipologia dei distinti interventi denominati ‘Sostegno per la nascita e adozione di figli’ e ‘Superamento di situazioni di disagio sociale o economico’. La misura contributiva per il ‘Contrasto alla povertà energetica’ invece, vede destinatari dell’intervento le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico con Isee non superiore a 20 mila euro) e famiglie con componenti affetti da patologie che necessitano dell’uso di apparecchiature elettromedicali. Requisiti oggettivi sono il contratto di utenza di luce e gas, attiva per uso domestico. (Il contributo verrà assegnato per il pagamento delle bollette luce e gas relative all’ultimo bimestre 2022). Le domande di adesione ai due avvisi, vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’Ambito XIX (compilato nel rispetto della documentazione richiesta) e possono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo oppure spedite con raccomandata entro e non oltre il termine di scadenza del 19 maggio 2023, a pena di esclusione. "Si tratta di misure importanti, che vanno incontro a reali necessità – commenta il sindaco e presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito XIX, Paolo Calcinaro – a cui è bene partecipare unitamente alle tante azioni e misure dell’Ambito e dei Servizi Sociali, preposte ad aiuti concreti". "Segni di vicinanza alle tante situazioni di disagio economico e sociale del territorio – dice l’assessore alle politiche sociali Mirco Giampieri – tradotti in interventi che possono aiutare famiglie, donne e bambini in difficoltà". "Sostegni assolutamente utili e azioni di supporto – aggiunge il Coordinatore dell’Ambito Sociale XIX Alessandro Ranieri – per chi si trova in situazioni di disagio". Info: www.comune.fermo.it e www.ambitosociale19.it