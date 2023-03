Sostegno alle imprese Cna: "Rilancio della moda"

La Cna di Fermo soddisfatta per i progetti a garanzia del potenziamento del comparto moda. L’associazione di categoria fa riferimento alla destinazione di 920mila euro da fondi Fse erogati a sostegno dei percorsi di formazione e alla prossima pubblicazione di bandi per l’area di crisi complessa del Fermano Maceratese, mirati all’attivazione di nuovi investimenti produttivi. "Questo inizio di primavera 2023 – commenta il coordinatore Cna Fermo Andrea Caranfa – si è aperto con queste due belle notizie per le imprese del comparto moda fermano: erogazione di fondi e apertura di bandi. Azioni che rappresentano un percorso virtuoso e puntuale del Tavolo della Moda, che ha saputo interpretare le reali esigenze delle imprese e valorizzare l’importanza di figure professionali da formare per essere inserite nel mondo del lavoro. Il fondo permette di dare una concreta boccata d’ossigeno alle aziende che sono alla ricerca di figure specializzate e manodopera, necessarie per rispondere alle sollecitazioni del mercato e ad incidere sulla competitività".

Le parole del coordinatore Caranfa, fanno seguito ai buoni riscontri arrivati dalle fiere di settore come il Micam e all’ottima performance dell’export marchigiano, alla luce dei quali, le risorse messe a disposizione fanno ben sperare gli imprenditori. "Il fondo da 920 mila euro, non è destinato solo al calzaturiero – spiega il presidente Cna Federmoda Fermo Paolo Mattiozzi – ma a tutto il comparto, compresi quindi tessile e abbigliamento. Siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta. Bene anche l’annuncio dei bandi per l’area di crisi complessa, di cui attendiamo di conoscere le specifiche modalità di accesso". Su quest’ultimo aspetto, interviene Attilio Sorbatti, imprenditore del cappello e presidente della filiera Moda di Cna Fermo. "E’ fondamentale – dice – che i bandi siano chiari, semplici e senza troppi vincoli, altrimenti per gli artigiani e i piccoli imprenditori, la partita è già persa in partenza, in quanto dovrebbero investire il 20-30% delle risorse, in consulenze per interpretare il bando". Anche Sorbatti accoglie con favore i fondi stanziati per la formazione, utile, secondo l’imprenditore, anche per combattere lo spopolamento delle arre interne. "Nel prossimo futuro lo spopolamento comporterà l’abbandono dei piccoli borghi e quindi la scomparsa dell’artigianato. Ecco quindi – conclude l’imprenditore – che lavoro e formazione sono due elementi chiave per preservare, trasmettere conoscenza, creare professionalità e mantenere vive economia territoriale e comunità".