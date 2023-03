Sostegno alle imprese In arrivo aiuti a chi assume Ma sulla Zes si frena

di Marisa Colibazzi

Parla di credito d’impresa, di costo del lavoro, di sgravi fiscali per le assunzioni, di Confidi, l’onorevole Marco Osnato (Fd’I), presidente della Commissione Finanza della Camera, e con lui, affronta questi temi la sen. Elena Leonardi (segretaria Commissione lavoro, sanità, sociale al Senato), entrambi in visita ai padiglioni di Tipicità al Fermo Forum, accompagnati dal consigliere regionale Andrea Puztu, dal coordinatore provinciale di Fd’I, Andrea Balestrieri, dall’assessore fermano Annalisa Cerretani, da Saturnino Di Ruscio e dal candidato sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella. "Questa è una regione del cuore per me – esordisce Osnato – e Tipicità racchiude la grande capacità delle Marche di restare legata a tradizioni proiettata verso un futuro e verso l’internazionalizzazione". Parafrasando la frase del presidente Giorgia Meloni, ‘non disturbare chi vuole fare’, Osnato riconosce che nelle Marche "la gente lavora bene, con idee innovative e prospettive importanti e noi vogliamo creare le condizioni normative, economiche, fiscali perché si possa assecondare questa voglia di imprenditoria e di portare il territorio fuori dai confini regionali. Lo si fa anche rivitalizzando l’aeroporto di Ancona, migliorando i collegamenti ferroviari e viari". Intanto, il governo sta lavorando sul costo del lavoro: "Nella prima legge di bilancio sono stati fatti piccoli ritocchi sul cuneo fiscale riguardo i lavoratori; nella prossima legge di bilancio si interverrà anche sul lato delle aziende. Si lavorerà molto anche sul ‘più assumi meno paghi’, procedimento con cui si offrirà alle aziende manifatturiere di assumere ancora prevedendo una maxi riduzione del 120-150%". La Commissione presieduta da Osnato sta lavorando molto anche sui Confidi "perché riteniamo che possano essere delle alternative valide per le piccole aziende. Stiamo cercando di agevolare una forma di sussidiarietà tra Confidi e banche a secondo della tipologia delle imprese".

Riconfermato il credito d’imposta del 50% "che è un’altra alternativa per finanziare imprese innovative, ma non solo". Sulla Zes, la senatrice di Fd’I frena: "E’ una partita che si sta approfondendo perché la Zes dava pochi margini di manovra. Ci sono discorsi avviati che stanno proseguendo, ma tutte le misure che possono rilanciare il mondo produttivo, le nostre eccellenze, sono una nostra priorità, anche se non ci nascondiamo che ci sono delle difficoltà". A queste iniziative si aggiungono quelle cui sta lavorando la Regione con Puztu che annuncia imminenti novità per le imprese con stanziamenti per diversi milioni di euro.