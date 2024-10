Sostegno alle scuole. Dal Comune arrivano i fondi per le paritarie

L’amministrazione comunale ha approvato la convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie per il sostegno dell’attività fino al 2027 e prende in esame sia la convenzione con la scuola dell’infanzia paritaria ’Maddalena di Canossa’ sia quella con la scuola infanzia paritaria ’San Gaetano’. L’amministrazio erogherà un contributo di 171,17 euro per ogni alunno iscritto per ogni anno scolastico. Si procederà alla liquidazione di: 6.823 euro per la ’San Gaetano’ e 5958,33 euro per la ’Maddalena di Canossa’.