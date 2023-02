Sostenibilità e luci spente in città "In prima linea su questi temi"

Per il 15esimo anno consecutivo Porto Sant’Elpidio aderisce alla campagna ’M’illumino di meno’ per la giornata internazionale del risparmio energetico, patrocinata dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero delle politiche agricole. Domani verranno spente le luci del Comune e della torre dell’orologio, un gesto simbolico con cui l’amministrazione intende dimostrare quanto il risparmio sia una possibilità concreta e soprattutto reale per contribuire alla sostenibilità. I due luoghi scelti sono quotidianamente illuminati, durante le ore serali, stavolta invece non sarà così e tutta l’area resterà senza luci accese. "L’Amministrazione – spiega il sindaco, Nazareno Franchellucci (nella foto) – è da sempre molto sensibile su questo tema e molti sono gli interventi che sono stati intrapresi per consentirne il risparmio. Siamo stati tra le primissime città delle Marche ad iniziare questa riqualificazione energetica – aggiunge – basti pensare alla sostituzione nell’illuminazione pubblica delle lampade con i led, alla sostituzione delle caldaie di tutti gli edifici scolastici con impianti di ultima generazione a condensazione, alla realizzazione di solari termici nelle scuole per la produzione di acqua calda sanitaria e alla sostituzione degli infissi esistenti in alcune scuole con nuovi a taglio termico e dotati di vetro camera". L’assessore all’ambiente Daniele Stacchietti sottolinea: "Abbiamo voluto dare un segnale per sensibilizzare la popolazione. Il gesto è simbolico e ci auguriamo che molti altri possano fare lo stesso nelle proprie abitazioni".

Nadir Tomassetti