"Sostituire i semafori con i T-red"

Stefano Cencetti, ex segretario cittadino dell’Udc interviene per segnalare alcune criticità riguardanti la viabilità cittadina e suggerirne la soluzione. La prima criticità presa in esame riguarda i semafori con i T-red che, dice Cencetti, "andrebbero sostituiti con quelli che, dotati di un sistema di conto alla rovescia, permettono di sapere quando scatterà la luce colorata successiva, aumentando così la sicurezza. Il semaforo con contasecondi esiste già a Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche e a San Benedetto del Tronto. Dovrebbero usarlo anche Porto San Giorgio". Seconda criticità segnalata è al prolungamento della ciclabile del viale dei Pini, alla cui intersezione con via Castelfidardo "non sono state montate barriere per rallentare e proteggere i ciclisti, creando un pericolo tangibile e concreto per sinistri che continuano ad verificarsi". Ultima criticità riguarda il tratto di via Castelfidardo che va dalla statale, fino all’intersezioni con viale dei Pini: "Non può essere a doppio senso, in quanto molto stretto. Molte auto parcheggiate hanno subito sinistri e gli stessi conducenti o passeggeri, rischiato di essere investiti quando scendono dalle stesse auto. La soluzione è la creazione di un senso unico ovest-est".