Sotto controllo piazze e locali ritrovo di pregiudicati: due denunce

Forze dell’ordine in prima linea per il contrasto della microcriminalità, dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, delle risse tra i giovani. E’ stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Questura di Fermo con l’impiego di pattuglie appartenenti alla Polizia di Stato, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con l’ausilio dei Vigili Urbani di Porto Sant’Elpidio e di un’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Tale servizio è stato finalizzato al contrasto della microcriminalità, dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, delle risse tra i giovani. I controlli si sono concentrati nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo, nel comune di Porto Sant’Elpidio e in quello di Porto San Giorgio, con particolare riguardo alle aree dove sono diffusi locali pubblici e di intrattenimento. Al termine del suddetto servizio sono stati effettuati 4 posti di controllo, identificate 70 persone, 15 veicoli, di cui 7 sanzionati amministrativamente al Codice della Strada. Nelle stesse zone, sono stati ispezionati 3 esercizi pubblici tra i quali alcuni bar e locali di ritrovo siti nel comune di Porto San Giorgio e in quello di Porto Sant’Elpidio, con particolare attenzione a quelli costituenti possibile ritrovo di pregiudicati.A Porto San Giorgio, si controllavano le vie del centro con particolare attenzione al quartiere a ridosso della stazione ferroviaria ed a Piazza Gaslini, dove è stata temporaneamente trasferita la fermata degli autobus. Nell’occasione sono state identificate diverse persone, tra le quali un tunisino residente nel fermano e un egiziano residente a Milano, rispettivamente di diciotto e trentasette anni. Al ben addestrato cane antidroga dell’unità cinofila della Guardia di Finanza presente durante il controllo, non sfuggiva della sostanza stupefacente per un totale di circa sette grammi che, grazie alle successive analisi esperite dal laboratorio del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica presso la Questura di Fermo risultava essere hascisc, poi debitamente sequestrato. Per entrambi scattava la segnalazione alla Prefettura. Le misure straordinarie di controllo del territorio saranno adottate anche per il periodo di Capodanno.

fab. cast.