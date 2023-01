Sotto il loggiato il nuovo ufficio Urp del Comune

Grazie ai fondi del Pnrr, il Comune di Sant’Elpidio a Mare si è dotato, già da diversi mese, dello Sportello Unico Digitale, attraverso il quale il cittadino può chiedere informazioni, seguire pratiche, ottenere documenti senza spostarsi, restando a casa, semplicemente collegandosi con un computer o a uno smartphone. Tuttavia, in queste prime fasi, molti cittadini fanno ancora fatica a utilizzare al meglio questo canale diretto con uffici e servizi comunali, così gli amministratori hanno deciso di creare un Ufficio Relazioni con il Pubblico per accompagnare questo passaggio e per dare risposte comunque immediate, a chi continua a recarsi a palazzo per le richieste più diverse. Un servizio Urp in presenza, di fatto, il Comune non l’ha mai avuto, ma adesso l’amministrazione del sindaco Alessio Pignotti ha deciso di crearlo, recuperando un locale inutilizzato al piano terra del municipio, sotto il loggiato. Si tratta di un ufficio indipendente, con accesso anche dall’esterno che, perciò, ben si presta a questo servizio. Per renderlo operativo, l’amministrazione ha stanziato 20mila euro, destinati oltre che alla sistemazione dei locali, anche per restaurare il portale, attraverso un intervento ritenuto non impattante e destinato a restituire omogeneità estetica ai quattro portali minori rispetto all’ingresso principale, riportando in essere l’originaria simmetria delle aperture nel loggiato.