‘Sotto un cielo a pois’. Un tuffo negli anni ’60

Balli e musica vintage con Ol’Boogies Rockabilly Band, con Mr Blu Vinil dj, sfilata di auto e vespe d’epoca, street food, burlesque con Dangel Ariel, ‘Mery Poppins’ di e con Carla Rossetti e Thomas Tossici, giochi retrò a cura di Michele Ripani: tutto questo e molto altro è ‘Sotto un cielo a pois’, l’evento ambientato negli anni ’50-60 che torna ad animare il centro città, illuminato a festa, stasera, per l’ottavo anno, su iniziativa dall’omonima associazione col patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco, Vespa Club, Ente Contesa, La Manovella del Fermano, associazione Spazio Donna, scuola di ballo Swing Dance Family, e Burlesque.

L’invito a tutti i partecipanti è di calarsi nell’atmosfera scatenata e allegra di quegli anni, vestendosi e acconciandosi a tema, partecipando anche al divertente contest per il migliore outfit sia maschile che femminile. L’ingresso è libero. Per l’occasione sarà possibile cenare anche in alcune contrade oltre che con il cibo di strada e birra artigianale.