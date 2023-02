Sovrappasso in via Salvo D’Acquisto Gru al lavoro per il posizionamento

Sono ripartiti ieri i lavori di completamento del ponte pedonale comunale sulla circonvallazione nord. Tecnici e operai si sono messi all’opera dopo le 20 per l’assemblaggio dei componenti metallici che poggiano sui due piloni di cemento armato già realizzati nei mesi scorsi e, alle 23, è stata sollevata dalla gru la prima trave per essere posata. Le vie d’accesso a via Salvo D’Acquisto sono state chiuse solo di notte per agevolare i lavori e per evitare ingolfamenti diurni. "Contiamo di ultimare questo troncone dell’opera a stretto giro di posta – spiega il direttore dei lavori, l’ingegner Luca Renzi – dopodiché ci concentreremo sulle altre componenti esterne, come la scala e l’ascensore, che permetteranno anche ai disabile di fruire del ponte". A garantire il blocco alle vie d’accesso alla circonvallazione sono stati gli agenti della polizia municipale. Con un’ordinanza comunale è stato disposto il divieto di transito in via Salvo D’Acquisto dal 13 al 15 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo, sempre dalle 20 alle 6,30. È stata organizzata però una viabilità alternativa.

Fabio Castori