Spaccia cocaina al bar: patteggia una pena di due anni di reclusione

Aveva incontrato un cliente per una cessione fugace di cocaina ma non si era accorto che i carabinieri pronti a bloccarlo. Era stato così che un 20enne tunisino era stato sorpreso con 21 dosi di droga e denunciato. Per questo motivo è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e ha patteggiato una pena di due anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione era stata messa segno dai militari in borghese del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo. I carabinieri si erano appostati nei pressi di un noto bar della città dove, da alcuni giorni, erano stati segnalati strani movimenti di giovani, e velocissimi passaggi di mano, ai quali partecipava sempre la stessa persona, un giovane nordafricano. Per mettere a frutto tali segnalazioni, gli uomini dell’Arma avevano predisposto uno specifico servizio, posizionandosi in una zona defilata per osservare i movimenti del giovane, risultato poi un 20enne tunisino in Italia senza fissa dimora. Proprio in occasione di uno dei suoi "inusuali" incontri, quando si era concluso un passaggio di mani velocissimo, i carabinieri in borghese erano intervenuti, bloccando immediatamente sia il tunisino sia il suo cliente, un 55enne originario dell’Abruzzo ma residente a Civitanova Marche, nella cui disponibilità era stato subito rinvenuto un piccolo bulbo in plastica, contenente della polvere bianca poi risultata essere cocaina. Una minuziosa perquisizione personale condotta sull’extracomunitario, aveva consentito ai militari di recuperare una ventina di analoghe confezioni di stupefacente, per la metà di cocaina e per l’altra metà di eroina, che quel giovane deteneva per la pronta vendita al dettaglio. Addosso al 20enne, i carabinieri avevano anche rinvenuto una quarantina di euro, provento dell’attività di spaccio iniziata da pochi minuti, nonché un telefono cellulare pure adibito al traffico illecito. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, per il giovane tunisino, incensurato, era scattato l’immediato deferimento alla Procura della Repubblica di Fermo, per il reato di spaccio e detenzione con finalità di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga e gli oggetti rinvenuti, ovviamente, erano stati sottoposti a sequestro penale.

Fabio Castori