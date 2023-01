Spacciatore a 82 anni: condannato insospettabile pensionato a Fermo

I carabinieri in azione

Fermo, 6 gennaio 2023 - Di giorno viveva come un tranquillo pensionato, tenendo un basso profilo, di notte si trasformava in uno spietato spacciatore armato di pistola e mazza da baseball. A smascherarlo erano stati i carabinieri e in manette era finito un insospettabile elpidiense di 82 anni. L’uomo è finito alla sbarra ed è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione, pena sospesa a causa dell’età avanzata, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi, omessa denuncia di munizioni e lesioni conseguenti ad altro reato.

L’operazione era stata messa a segno dopo un’overdose da cocaina di una ragazza di Porto Sant’Elpidio che aveva accusato un malore. I militari dell’Arma erano intervenuti insieme ai sanitari del 118 e la giovane soccorsa si era salvata dopo essere stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Fermo. Contemporaneamente erano scattate le indagini per risalire all’identità dello spacciatore che aveva ceduto la droga. Un’indagine durata meno di 24 ore che aveva portato dritta dritta a casa di un anziano di Porto Sant’Elpidio.

Nel prosieguo dell’attività i carabinieri si erano recati nell’abitazione del pensionato e lì avevano rinvenuto cinque dosi di cocaina, per un peso pari a due grammi, ma anche una pistola con matricola abrasa, una Beretta, quattro proiettili calibro 38 e una mazza da baseball in legno che l’uomo aveva nascosto in auto. Per l’82enne era scattato l’arresto in flagranza di reato perché a suo carico erano emersi gravi e inequivocabili indizi di responsabilità penale per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e cessione a terzi di sostanza stupefacente aggravata, detenzione abusiva di arma clandestina e oggetti atti ad offendere, omessa denuncia per le munizioni e ricettazione.

Gli inquirenti avevano atteso di valutare anche le condizioni dalla giovane assuntrice e per il pensionato era scattata anche la denuncia per lesioni come conseguenza di altro reato, cioè la cessione della dose che aveva causato l’overdose. Su disposizione del magistrato, l’anziano era stato arrestato e tradotto ai domiciliari nella sua abitazione. La droga, l’arma, i proiettili e la mazza da baseball erano stati sequestrati.