Spacciatore beccato con 25 grammi di droga

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato un immigrato irregolare per spaccio di droga. Nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un tunisino di 22 anni, irregolare sul territorio italiano. Durante l’operazione, il giovane è stato controllato e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro di hashish del peso di 25 grammi. La droga è stata sequestrata in attesa di ulteriori approfondimenti investigativi. Oltre al reato di detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, il tunisino è risultato essere inottemperante al decreto di espulsione emesso il 15 maggio 2023 dal prefetto di Ancona. Tale decreto prevedeva che l’uomo lasciasse il territorio nazionale entro 7 giorni dalla data di notifica. Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato invitato a presentarsi presso la questura di Fermo per regolarizzare la sua posizione. Le autorità competenti sono state informate dell’accaduto dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che procederanno con le indagini. L’intervento dei militari dell’Arma rappresenta un importante risultato per arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.