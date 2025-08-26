Da Dante ai bagnini

Spacciatore con la pistola picchia un agente
26 ago 2025
FABIO CASTORI
Spacciatore con la pistola picchia un agente

Quando hanno notato quei due giovani con fare sospetto, hanno circondato la via e sono entrati in azione, ma uno di loro ha riconosciuto gli agenti in borghese, è scappato e, durante la fuga, ha ferito un poliziotto, che stava cercando di fermarlo. Una volta bloccato, è stato trovato in possesso di una lama da cutter, droga, denaro provento dello spaccio e di una pistola. L’autore della scorribanda, verificatasi a Porto Sant’Elpidio, è un tunisino di 25 anni che, al termine dell’operazione degli uomini della squadra mobile, è stato arrestato. Tutto è iniziato a seguito di numerose segnalazioni ricevute in questura circa la presenza di nordafricani dediti allo spaccio in un vicolo del centro, Così i poliziotti, poco dopo le 23, transitando lungo via S.Giovanni Bosco, hanno notato due ragazzi seduti su un muretto, uno con un casco bianco in mano e l’altro con un marsupio nero a tracolla conosciuto perché già a luglio era stato denunciato per spaccio, possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Gli uomini della squadra mobile hanno deciso di circondare la via, per poi avvicinarsi a piedi.

Il tunisino, ormai frequentatore "speciale" degli uffici della questura, ha riconosciuto subito gli agenti, nonostante indossassero abiti civili, ed ha iniziato a correre. Vedendosi la via bloccata da altri poliziotti, si è intrufolato all’interno di un’area verde adiacente il passaggio pedonale e si è disfatto di oggetti che aveva in tasca. Un agente è riuscito a raggiungerlo e a fermarlo, ma il tunisino, nel tentativo di liberarsi e darsi alla fuga, lo ha colpito con calci e pugni. Da qui una violenta colluttazione, durante la quale i due sono caduti rovinosamente per un’altezza di circa due metri all’interno di un giardino di un’abitazione, infrangendo la recinzione in ferro e legno. Dopo la violenta caduta, il nordafricano ha continuato a colpire con calci e pugni il poliziotto e solo con l’intervento di altri colleghi è risuscito a contenere la violenza del 25enne. Una volta neutralizzato e perquisito sul posto, gli è stato rinvenuto addosso un sacchettino contenente 5 involucri termosaldati contenenti eroina. All’interno della custodia del telefono cellulare è stata invece trovata una lama da cutter di 8 centimetri. L’altro ragazzo non ha opposto resistenza ed è rimasto seduto sul muretto. Una volta identificato, è risultato anche lui un tunisino di 27 anni amico del connazionale in fuga: in tasca aveva 1.460 euro, che a suo dire gli erano stati regalati da suo cugino per pagare l’affitto. Mentre i due fermati sono stati accompagnati in questura, altri agenti sono rimasti sul posto alla ricerca degli oggetti poco prima lanciati. I poliziotti, mentre si trovavano nel giardino della proprietaria di casa per verificare il danno subito alla recinzione, hanno rinvenuto, sotto i rottami, il marsupio lanciato.

All’interno c’erano 200 euro in banconote di piccolo taglio e una pistola "Bruni modello 84 calibro 9 pak" di colore nero, completa di caricatore inserito e contenente, al suo interno, 4 cartucce calibro 7,65. Il poliziotto ferito è stato accompagnato al pronto soccorso, mentre il 27enne tunisino è stato rilasciato. Il suo amico 25enne, invece, è finito in manette per detenzione di arma clandestina, per spaccio e aggressione a pubblico ufficiale.

Fabio Castori

