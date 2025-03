Spacciatore preso in centro: aveva 60 grammi di marijuana

I militari dell’Arma di Monte Urano hanno portato a termine un’importante operazione, facendo finire in manette in flagranza di reato un pregiudicato di 52 anni originario di Sant’Elpidio a Mare. L’arresto è avvenuto proprio durante un servizio specifico finalizzato al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti.

Lo spacciatore è stato controllato nel centro di Monte Urano e, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti nella sua immediata disponibilità diversi materiali compromettenti: 60 grammi di marijuana, quattro bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e due lampade a led destinate alla coltivazione di piante di canapa indiana. Tutto il materiale è stato sequestrato per ulteriori approfondimenti, al fine di ricostruire la rete di spaccio e identificare eventuali complici.

Dopo aver completato le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso il proprio domicilio, come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa dei provvedimenti legali e dell’udienza di convalida. Inoltre, sempre a Monte Urano, i carabinieri del posto, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un algerino 23enne, e in un altro intervento un cubano di 21 anni, trovando entrambi in possesso di alcuni grammi di hashish. I giovani stranieri sono stati segnalati quali assuntori e la sostanza stupefacente posta sotto sequestro per i successivi provvedimenti del caso.