Spacciatori inseguiti e arrestati: erano già stati espulsi dall’Italia

Tre spacciatori in manette e una donna denunciata. E’ questo il bilancio dell’attività antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo. I militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale in concorso, lesioni personali, nonché reingresso sul territorio nazionale con decreto di espulsione, due tunisini, rispettivamente di 21 e 19 anni, entrambi pregiudicati. I due, al fine di sottrarsi al controllo, poiché sorpresi mentre si disfacevano di un involucro successivamente accertato contenente eroina suddivisa in 20 dosi, sono fuggiti a piedi per le vie cittadine, strattonando e spintonando i militari che li inseguivano. La violenta reazione di uno dei due, bloccato successivamente, ha provocato lesioni a un carabiniere, giudicate guaribili in pochi giorni. Le perquisizioni personali successive hanno consentito di rinvenire addosso ai due giovani altra eroina suddivisa in 10 dosi, hashish e denaro contante pari a circa 1.200 euro in vari tagli. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che entrambi erano stati allontanati dal territorio nazionale con provvedimento di espulsione e uno dei due era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Venezia per reati in materia di stupefacenti. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa di reclusione di Fermo. La sostanza stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati. A Sant’Elpidio a Mare i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Fermo hanno individuato e arrestato un tunisino di 29 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata. Il giovane doveva scontare la pena residua di 9 mesi di reclusione per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Ma non finisce qui perché durante la perquisizione personale e domiciliare, effettuata congiuntamente agli uomini del Radiomobile e della stazione di Fermo, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, il 29enne è stato anche deferito per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio, poiché è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e di hashish, nonché di un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. L’arrestato è stato traferito nel carcere di Fermo. I militari di Porto San Giorgio hanno invece deferito una 41enne di Macerata. La donna è stata trovata in possesso di cinque dosi di sostanza stupefacente, pronte per la vendita, contenenti cocaina ed eroina, durante un controllo effettuato nella tarda serata a Fermo, località Lido Tre Archi. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro.

Fabio Castori