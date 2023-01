Spacciatrice in gonnella: condannata

Era stata sorpresa mentre a bordo della sua auto trasportava un quantitativo di cocaina, quindi i carabinieri avevano scoperto che aveva già spacciato alcune dosi. Per questo motivo una 30enne è finita alla sbarra. La giovane elpidiense, al termine del processo davanti al tribunale di Fermo, è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione senza il beneficio della condizionale. Il blitz era scattato nel settembre del 2019 quando i militari dell’Arma, sul lungomare della cittadina costiera, avevano effettuato un controllo sull’auto condotta da quella giovane elpidiense già nota alle forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione alla vettura, poi estesa all’abitazione della 30enne, era stata sequestrata cocaina per quattro grammi. I carabinieri avevano poi accertato che la pusher in gonnella aveva già ceduto la droga a due giovani del luogo, che erano stati identificati e segnalati alla prefettura.