Spacciava ’coca’ sul monopattino

Per passare inosservato girava con il monopattino, ma in realtà era solo un modo alternativo per trasportare droga e sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Per questo motivo un tunisino di 22 anni è stato rinviato a giudizio e finirà alla sbarra per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane nordafricano era stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con oltre 10 grammi di cocaina. Gli uomini dell’Arma, nel corso di un mirato servizio volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, lo avevano controllato, in località Fratte di Porto Sant’Elpidio, mentre si aggirava in zona alla guida del monopattino elettrico.

Il ragazzo, alla vista dei militari, aveva tentato prima di dileguarsi e poi di disfarsi di un involucro, gettandolo a bordo strada. Il gesto, però, non era sfuggito ai carabinieri che lo avevano raggiunto e bloccato. Subito dopo, infatti, gli uomini dell’Arma avevano recuperato l’involucro scoprendo che conteneva oltre dieci grammi di "polvere", ovvero di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In considerazione del quantitativo, non trascurabile, i carabinieri hanno ritenuto che la droga, verosimilmente, fosse destinata ad essere spacciata, piuttosto che all’uso personale. Il tunisino, pertanto, era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio.

f.c.