Spacciava tra Fermo e Macerata, condannato il boss dell’eroina

Fermo, 30 aprile 2025 – Era sospettato di controllare parte dello spaccio di eroina tra il Fermano e la costa maceratese. Un sospetto che era diventato reale quando, dopo controlli e pedinamenti, la polizia lo aveva sorpreso con oltre due etti e mezzi di droga. Per questo motivo un pakistano di 37 anni, domiciliato a Fermo, è finito alla sbarra e, a conclusione del processo, è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione era stata messa a segno dagli uomini della sezione anticrimine della questura di Fermo, in collaborazione con la squadra mobile di Macerata, al termine di una breve ma intensa attività di indagine. Il pusher era finito da tempo nel mirino della polizia in quanto indiziato di essere uno spacciatore di ingenti quantitativi di eroina. In tale ottica era iniziata un’operazione congiunta di ricerca del veicolo in uso all’asiatico, che era stato rintracciato a Recanati.

L’uomo non era stato più perso di vista mentre per ore aveva vagato nell’intera provincia maceratese. Intorno alle 23,30, giunto presso un distributore di carburanti a Porto Potenza Picena, il pusher era stato visto avvicinare un giovane che era in sosta con la sua autovettura. Ritenendo possibile fosse in atto lo smercio di sostanze stupefacenti, gli agenti avevano deciso di intervenire. Il pakistano, accortosi della presenza dei poliziotti, aveva provato a disfarsi di un grosso involucro, che aveva subito gettato a terra cercando di occultarlo sotto alcuni veicoli presenti.

La fulminea azione, però, non era sfuggita agli agenti, che avevano immediatamente recuperato il pacchetto. Il teorema accusatorio, fino a quel momento ipotizzato, era stato incontrovertibilmente confermato dato che il materiale rinvenuto era risultato essere un ovulo di cospicue dimensioni contenente 256 grammi di stupefacente. Le analisi effettuate dagli specialisti della polizia scientifica di Fermo avevano confermato che si trattava di eroina di ottima qualità. Il pakistano era stato quindi tratto in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore, associato alla casa circondariale Montacuto di Ancona.