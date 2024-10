Spacciavano droga al dettaglio: condannati due giovanissimi

Era diventata una sorta di piccola banda dello spaccio di sostanze stupefacenti che aveva come base operativa un’abitazione del lungomare di Porto Sant’Elpidio e che faceva capo a due giovani pusher. La cosa, però, non era sfuggita agli occhi attenti della polizia che, attraverso una certosina indagine, aveva ripercorso a ritroso l’attività illecita, partendo dal consumatore finale per arrivare ai rivenditori di medio calibro. Un’operazione che aveva permesso così di sequestrare un ingente quantitativo di droga ed arrestare gli spacciatori. Si tratta di un 24enne napoletano, con a carico numerosi precedenti per reati connessi agli stupefacenti, e di un 22enne, entrambi domiciliati a Porto Sant’Elpidio, che sono finiti alla sbarra per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine e del processo, il 24enne è stato condannato a tre anni di reclusione, il secondo a due anni e quattro mesi. Il blitz era scattato nel marzo 2021 dopo appostamenti, pedinamenti e la visione di ore di immagini degli impianti di videosorveglianza. L’operazione aveva preso il via dagli uomini della squadra mobile di Fermo che, nel corso di uno specifico servizio presso uno chalet del litorale elpidiense, avevano notato una compravendita sospetta. Mentre alcuni agenti avevano proceduto ad identificare l’acquirente, gli altri avevano seguito il pusher fino alla sua abitazione di Porto Sant’Elpidio. I poliziotti, durante il controllo a distanza, durato per diverso tempo, erano riusciti ad intercettare il passaggio di un involucro ed in quel preciso momento avevano deciso di entrare in azione, fermando i due spacciatori. Immediata era scattata la perquisizione dell’abitazione del 21enne, dove erano stati rinvenuti quattro involucri di marijuana per un peso complessivo di un chilo e 200 grammi, cinque panetti di hashish per un peso di 500 grammi, 30 grammi di cocaina, più altre piccole dosi delle medesime sostanze sparse nelle stanze. Era stato scoperto così un vero e proprio bazar della droga dove erano stati sequestrati circa due chilogrammi di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e il "taglio", un apparecchio per il sottovuoto, tre bilancini di precisione, telefoni cellulari per i contatti con gli acquirenti e un manganello telescopico.