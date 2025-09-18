Spaccio, la centrale era in un b&b e la droga veniva consegnata anche a domicilio: organizzazione sgominata dalla polizia

Fermo, 18 settembre 2025 - E’ scattata all’alba di oggi tra le province di Fermo, Macerata e Ancona, e ha permesso di sgominare una vasta organizzazione composta da 14 persone, quasi tutti magrebini, e di sequestrare ingenti quantitativi di eroina, cocaina e hashish. E’ stata denominata operazione Cerbero, quella fatta scattare dalla squadra mobile di Fermo insieme alle squadre mobili di Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro, Ancona e Chieti e con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Perugia. In campo sono scesi oltre 80 uomini della polizia per un’attività investigativa svoltasi sotto la direzione della Procura della Repubblica di Fermo, che ha coordinato le indagini sin dalle prime fasi. L’operazione rappresenta il risultato di una lunga e articolata attività avviata tra la fine di maggio e i primi di giugno dello scorso anno, che ha consentito di smantellare un vasto giro di spaccio di stupefacenti attivo tra Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare Porto San Giorgio, Civitanova Marche e Ancona.

Le indagini supportate da attività tecniche hanno documentato l’esistenza di due piazze di spaccio a Porto Sant’Elpidio: una principale, situata in pieno centro, e una più piccola, nella zona industriale. Non mancavano le consegne a domicilio della droga, un vero e proprio delivery di sostanze stupefacenti, con spacciatori pronti a raggiungere direttamente le abitazioni dei clienti. Il sodalizio, composto prevalentemente da nordafricani si era organizzato attribuendosi aree di competenza ben precise. Le indagini hanno permesso di dimostrare la cessione di oltre 20.000 dosi di stupefacenti tra la fine del 2024 e il maggio del 2025, per un volume d’affari stimato in circa 750.000 euro.

Non solo spaccio: gli indagati erano pronti anche a ricorrere all’uso di coltelli e armi per garantirsi la fuga durante i controlli, esercitando anche violenze reiterate verso le forze dell’ordine. I luoghi di smistamento della droga sono stati individuati a Sant’Elpidio a Mare, dove lo stupefacente veniva nascosto in cascine parchi e aree appartate. In uno dei blitz la polizia ha sequestrato 7 chili di hashish. L’eroina, invece, proveniva direttamente da Napoli, tanto che gli agenti sono riusciti a intercettare uno dei corrieri di ritorno con 400 grammi di droga. Delle 14 richieste di misure cautelari in carcere emesse dall’Autorità Giudiziaria, ne sono state eseguite 8, tutte nei confronti di cittadini tunisini e algerini. Determinante, durante le indagini, l’attività tecnica di intercettazione svolta in un B&B di Porto Sant’Elpidio, trasformato in una vera e propria centrale di spaccio. Proprio il referente della struttura ricettiva, già arrestato a fine agosto per rapina e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, scarcerato soltanto ieri al termine della pena, è stato nuovamente arrestato oggi per concorso nello spaccio. L’operazione Cerbero segna un duro colpo al traffico di stupefacenti nell’area del Fermano e delle marche, confermando l’impegno della polizia nel contrasto dalla criminalità organizzata, grazie alla sinergia investigativa tra gli uffici delle diverse province.