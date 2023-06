Spaccio di cocaina: tre arrestati

Operazione antidroga nel Fermano, assicurati alla giustizia tre persone per spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi, a Monte San Pietrangeli, i Carabinieri della locale Stazione hanno concluso con successo un’importante operazione antidroga che ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre soggetti ritenuti responsabili, in concorso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al seguito di accertamenti che si sono articolati nel tempo, i militari hanno identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria competente un cittadino marocchino di 26 anni, un giovane italiano residente a Civitanova di 23 anni e un terzo soggetto, anche in questo caso un cittadino marocchino di 20 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio. Le indagini, supportate dalle testimonianze degli stessi fermati, dall’analisi di filmati estratti da un sistema di videosorveglianza pubblico e da individuazioni fotografiche, hanno permesso di accertare che i tre giovani avevano in loro possesso ben 90 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente era stata occultata all’interno di una canalina di scolo nel centro di Torre San Patrizio. Probabilmente la sostanza avrebbe alimentato il consumo di cocaina nell’entroterra. L’operazione antidroga condotta dai carabinieri di Monte San Pietrangeli dimostra l’impegno costante dei rappresentanti dell’Arma nel contrasto allo spaccio di sostanze illegali sul territorio. I carabinieri di Monte San Pietrangeli continuano ad operare con impegno e dedizione nella lotta contro ogni forma di illegalità, garantendo la tutela dei cittadini e il mantenimento della legalità sul territorio.

Sempre nel corso di servizi mirati al contrasto del consumo di stupefacenti, i militari della Stazione dei carabinieri di Porto San Giorgio hanno segnalato all’autorità amministrativa competente un individuo per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alle droghe, i carabinieri hanno controllato un cittadino marocchino di 48 anni, pregiudicato e senza fissa dimora in Italia, che ha spontaneamente consegnato un involucro contenente 0,5 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata. Il cittadino extracomunitario è stato formalmente invitato a presentarsi presso la Questura locale per regolarizzare la propria posizione.

Alessio Carassai