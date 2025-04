Spaccio di droga: accoltella il rivale, condannato a due anni e otto mesi

Lo aveva brutalmente accoltellato per questioni di droga e poi era scappato. A distanza di poco più di un mese, a seguito delle serate indagini dei carabinieri della Compagnia di Fermo, l’autore dell’aggressione era stato identificato e denunciato. Per questo motivo un 29enne algerino, attualmente senza fissa dimora in Italia, è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo. A conclusione del processo, il giovane nordafricano è stato condannato a due anni e otto mesi per il reato di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico erano stati i militari dell’Arma di Porto San Giorgio che, supportati dalla sezione operativa del Nucleo operativo radiomobile, erano riusciti da identificare e denunciare l’autore dell’aggressione alla Procura della Repubblica di Fermo. Il giovane algerino era stato accusato dell’accoltellamento consumatosi nei pressi di Lido Tre Archi. Le attività investigative, svolte con meticolosità e precisione, erano state supportate anche dall’analisi dei filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, nonché dalle testimonianze di persone informate sui fatti.

Grazie a tali elementi, era stato possibile identificare il 29enne responsabile dell’aggressione che, durante il pomeriggio, nel corso di un alterco verosimilmente riconducibile a controversie legate ad attività illecite nel campo degli stupefacenti, aveva colpito il rivale con un fendente, utilizzando un coltello che aveva a sua disposizione, per poi fuggire dal luogo prima dell’arrivo delle pattuglie dei carabinieri. A seguito dell’aggressione, la vittima era stata prontamente trasportata presso l’ospedale "Torrette" di Ancona, dove era stata dimessa con una prognosi di 20 giorni e la diagnosi di "ferita al fianco sinistro da arma bianca".

L’autorità giudiziaria competente era stata tempestivamente informata dello sviluppo delle indagini e alla definitiva conclusione delle attività investigative la Procura della Repubblica di Fermo aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio del 29enne.