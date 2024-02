Più di 700 episodi spaccio in un anno: due arresti

Fermo, 9 febbraio 2024 - Uno girava con mezzo etto di eroina nascosto negli slip, l’altro pensava a spacciarla. Una volta sorpresi dai carabinieri, era scattata l’indagine che aveva permesso di portare alla luce ben 700 cessioni di droga per un totale di 21.500 euro. L’operazione è stata messa segno dai militari del Nucleo operativo e radiomobile - sezione operativa della Compagnia di Macerata, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. In manette, per detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso, sono finiti Michele Michetti, 45 anni di Montappone, e Davide Brocco, 38 anni di Massa Fermana. I carabinieri hanno condotto una prolungata e articolata indagine di polizia giudiziaria che ha consentito di ricostruire un’intensa e fiorente attività di spaccio attuata da entrambi gli arrestati, nel periodo compreso tra maggio 2022 e dicembre 2023. In particolare gli investigatori dell’Arma durante le attività, svolte anche con servizi dinamici di osservazione, controllo e pedinamento, hanno appurato che entrambi, nel corso del periodo di tempo ricostruito, hanno effettuato, cessioni di eroina e hashish a svariati acquirenti abituali: nel complesso sono stati documentati in 265 i grammi di eroina ed in 500 i grammi di hashish smerciati in circa 700 episodi di spaccio, dal quale gli indagati, in concorso tra loro, hanno tratto un illecito profitto pari a 21.500 euro. L’indagine ha avuto origine dal sequestro di 52 grammi eroina che i carabinieri, nella tarda serata di venerdì 10 novembre 2023, avevano effettuato a Montecosaro Scalo. In tale occasione i carabinieri avevano fermato un’Audi A3 e la perquisizione eseguita su Michetti, che si trovava alla guida del veicolo, aveva consentito di rinvenire, nascosti negli slip, un involucro per un peso complessivo lordo di 52 grammi circa di “eroina”, oltre ad un piccolo bilancino di precisione custodito nel borsello. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’uomo era stato rinvenuto materiale per la preparazione ed il confezionamento dello stupefacente ed altri due bilancini di precisione sporchi di residui di stupefacente. Proprio la natura e la quantità dello stupefacente, aveva indotto gli inquirenti ad attivare le opportune investigazioni che hanno permesso così di scoprire un vasto e redditizio traffico di droga. Nel corso delle esecuzioni delle misure cautelari, i militari hanno effettuato anche le perquisizioni domiciliari nelle abitazioni degli indagati, rinvenendo e sequestrando altri due bilancini di precisione, un involucro contenente eroina per un peso di 4,5 grammi e un flacone contenente metadone. Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono stati condotti nelle loro abitazioni in regime di arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.