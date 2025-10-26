Spaccio e blitz all’alba. Un clan dalle maniere forti

Era un clan che utilizzava metodi efferati per dettare legge nel territorio, per gestire le proprie piazze di spaccio e che aveva contatti con i grossisti della droga a Roma e a Napoli. Era tutto questo e molto altro il sodalizio criminale smantellato dai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo con l’operazione scattata all’alba di venerdì, che ha visto finire in manette sette persone, cinque tunisini e due italiani, e indagati a piede libero altri tre nordafricani. Il clan aveva il suo quartier generale a Lido Tre Archi, anche se i componenti erano domiciliati in diversi paesi satelliti come Montegranaro, Torre San Patrizio e Porto San Giorgio. Il capo, un tunisino sorvegliato speciale di 27 anni, era domiciliato a Lapedona dove si era traferito un fermano di 23 anni, considerato il braccio armato della banda. Il giovane italiano, già noto alle forze dell’ordine, si era reso protagonista di diverse cruente aggressioni con machete e coltello a Fermo e Porto San Giorgio, spesso per regolare i conti con chi provava ad "invadere" il territorio del clan o semplicemente perché ne ostacolava l’attività. A conferma della natura violenta del capo del sodalizio e del suo braccio armato, quanto avvenuto in occasione degli arresti dei due, che hanno minacciato di morte i poliziotti, promettendo loro che quando usciranno non avranno scampo. Il clan aveva provato a mettere radici sul territorio da qualche diverso tempo ma l’escalation, che lo aveva reso dominante, c’era stata nell’ultimo anno e mezzo. Prima di finire in manette i componenti del sodalizio gestivano ormai tutte le piazze di spaccio di cocaina, eroina e hashish a Fermo, a Porto San Giorgio, a Porto Sant’Elidio, a Montegranaro e a Petrioli. Lido Tre Archi non era più la sola centrale dello spaccio, ma il clan aveva pensato bene di ramificare capillarmente lo smercio della droga andando ad occupare anche zone del centro storico di Fermo, come piazza del Popolo, largo Alvaro Valentini e largo Spinucci. Chi cercava di ostacolare la oro attività o non rispettava il loro predominio veniva punito in maniera esemplare. L’ultimo episodio, quello del 11 ottobre, però, è stato forse il più violento: avevano rapito un 20enne, lo avevano portato nell’abitazione di Lapedona dimora del capo e lo avevano torturato. Terminate le sevizie, i dieci malviventi avevano fatto salire il giovane in auto, dirigendosi verso Lido Tre Archi, con l’intento di esibirlo come monito.

Fabio Castori