Spaccio e furti nelle abitazioni. Scattano i controlli sulle strade

Servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal questore di Fermo con l’impiego di pattuglie della polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Il servizio è stato finalizzato per contrastare la microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione all’increscioso fenomeno dei reati predatori verificatosi negli ultimi periodi. I controlli si sono concentrati nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo, nel comune di Porto Sant’Elpidio e in quello di Porto San Giorgio, con particolare riguardo alle aree dove sono presenti locali pubblici e di intrattenimento.

L’attività ha permesso di effettuare 5 diversi posti di controllo, identificando 91 persone, 35 veicoli e 3 persone segnalate alla prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nelle stesse zone, sono stati ispezionati diversi esercizi pubblici tra i quali alcuni bar, sale scommesse e locali di ritrovo, con particolare attenzione alle vie del centro e alle stazioni ferroviarie, spesso ritrovo di pregiudicati.

Durante i controlli, le diverse pattuglie del Reparto prevenzione crimine della polizia, giunte in ausilio da Perugia nella giornata di ieri per il servizio dedicato nella nostra provincia, hanno fermato un veicolo a Porto Sant’Elpidio che procedeva a velocità sostenuta e a fari spenti. I poliziotti hanno identificato il conducente, ovvero un 40enne nordafricano residente a Porto Sant’Elpidio, sprovvisto della patente di guida perché revocata ad ottobre del 2023 e in macchina hanno rinvenuto un quantitativo di hashish.