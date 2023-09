Spaccio nel casolare di campagna Droga nascosta tra la legna Condannato a due anni e sei mesi

Utilizzava il suo casolare di campagna come base di spaccio della cocaina. Per questo motivo un 40enne di Fermo è finito alla sbarra. L’uomo, al termine del processo, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La centrale della droga era situata in un’area collinare a sud di Fermo alla quale la polizia era arrivata attraverso accurate indagini. Tenendo d’occhio il casolare, gli agenti avevano avvistato una persona a bordo della propria auto, che era stata fatta entrare dal 40enne nel cortile. Dopo qualche parola, i due si erano avvicinati a una piccola catasta di legna da ardere per prelevare qualcosa e salutarsi velocemente. L’ospite si era poi allontanato dalla casa sulla propria auto. Mentre uno degli investigatori della questura aveva per alcune centinaia di metri seguito il possibile acquirente, l’altro era restato in appostamento in attesa del risultato. Il controllo dell’acquirente aveva dato esito positivo, portando al rinvenimento di 1,5 grammi di cocaina. Di fronte all’evidenza, aveva ammesso di essere un saltuario assuntore, confessando di averla pagata 80 euro. Inoltre, aveva dichiarato che normalmente, fino ad alcuni mesi prima, si era sempre rifornito a Lido Tre Archi. La droga era stata sequestrata, l’uomo segnalato alla prefettura e la patente di guida ritirata. Era quindi scattata la perquisizione del casolare e all’esterno dell’abitazione, tra i rami di una siepe, erano stati rinvenuti quattro piccoli blocchi di cocaina del peso netto di 20 grammi e un bilancino di precisione. Droga e bilancino erano stati sequestrati e per il pusher era scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Fabio Castori