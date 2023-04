Fermo, spara col fucile da caccia contro la saracinesca di un bar

Fermo 19 aprile 2023 - Ha impugnato il fucile da caccia del padre e poi ha esploso due colpi contro la saracinesca di un bar. Con un’indagine lampo però i carabinieri hanno identificato e denunciato l’autore del gesto intimidatorio, un 32enne di Fermo, già noto per altri precedenti.

Tutto è iniziato quando il commerciante, anche lui fermano, ha presentato denuncia ai militari dell’Arma, in quanto aveva subito il danneggiamento della saracinesca della propria attività, colpita con dei piombini esplosi da un’arma da fuoco. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che il giovane pregiudicato aveva danneggiato la saracinesca metallica dell’attività commerciale, un bar, esplodendo contro due cartucce da caccia a pallini, calibro 16. I militari dell’Arma, una volta raccolti sufficienti indizi, hanno richiesto e ottenuto dalla Procura dell’a Repubblica di Fermo un decreto di perquisizione domiciliare, perquisizione che è risultata positiva in quanto, all’interno della camera da letto del 32enne, è stato rinvenuto un fucile da caccia calibro 16 marca Beretta, con 27 munizioni dello stesso calibro, nonché un bossolo calibro 50 da artiglieria contraerea, già esploso.

A seguito di tali rinvenimenti il giovane è stato denunciato per danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose e porto abusivo di armi. Per il padre del giovane, proprietario del fucile, è scattata invece una seconda denuncia, per omessa custodia di armi, poiché dovevano essere custodite nel suo appartamento e non in quello del figlio. Pertanto il genitore ha subito anche il ritiro cautelare di una seconda arma di sua proprietà, ovvero una carabina calibro 22. Sono in corso approfondimenti per capire la motivazione di tale gesto, verosimilmente riconducibile ad alcuni screzi avuti pochi giorni prima fra il giovane e l’esercente del bar.