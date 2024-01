Spari con la pistola da soft air, paura in centro: denunciato 35enne

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 17 gennaio 2024 - Mentre era in compagnia di due amici, ha impugnato una pistola e ha sparato diversi colpi contro un muro. Nel giro di pochi minuti, su segnalazione di un passante spaventato, è scattata l’indagine della polizia che ha identificato l’autore del gesto, un 35enne incensurato di Porto Sant’Elpidio, e lo ha denunciato alla procura della Repubblica di Fermo per il porto di armi, oggetti atti ad offendere e per procurato allarme.

Tutto è iniziato quando gli investigatori della questura, impegnati in un servizio antidroga, nel comune di Porto Sant’Elpidio, stavano raccogliendo informazioni in ordine ad alcune indagini in corso inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. A quel punto sono stati avvicinati da un residente il quale, fortemente scosso, ha raccontato loro che circa mezz’ora prima, mentre percorreva via Cairoli, aveva notato un gruppetto di tre persone e tra queste un uomo che aveva puntato una pistola contro un muro e aveva esploso dei colpi. Il passante ha descritto accuratamente i tre individui, in particolar modo quello che deteneva l’arma.

Gli agenti, esperti conoscitori dei luoghi e delle persone che gravitano in quel territorio, sono riuscito in poche ore a identificare il 35enne e hanno effettuato nei suoi confronti una perquisizione domiciliare. All’interno della sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto l’arma che si è rivelata una pistola da soft air priva di tappo rosso, motivo per cui l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il porto di armi e oggetti atti ad offendere nonché per il procurato allarme provocato. La pistola è stata sottoposta a sequestro penale.