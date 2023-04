Spazi commerciali, c’è il bando per il Gigli

Sarà che ormai sono stati perfezionati tutti i passaggi per l’ala del ‘Gigli’ destinata a funzioni pubbliche; sarà che il venticello della campagna elettorale invita ad accelerare su alcune pratiche, fatto che l’amministrazione ha deciso che i tempi sono maturi per dare un senso allo spazio commerciale del ‘Gigli’ e così, lunedì, sarà pubblicato il bando. In attesa di conoscere ‘dettagli’ dell’avviso pubblico, sono note le linee guida che l’amministrazione ha calato nel bando per selezionare il soggetto cui affidare il locale circa 300 mq con affaccio su piazza Garibaldi: dovrà essere un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il contratto è per sei anni, rinnovabili, e decorre da quando saranno ultimati i lavori di completamento dei locali e l’attività sarà pienamente operativa. Più articolato il discorso relativo alle condizioni degli spazi in questione, che sono allo stato grezzo e toccherà al locatario completare i lavori secondo le esigenze della sua attività, decurtando i costi dal canone di affitto. L’attività assegnataria dovrà presentare gli atti necessari ai lavori edilizi e avrà 150 giorni per eseguirli, rendere agibile il locale e metterlo in esercizio. "Si è valutato in 65.270 euro l’importo delle opere di finitura e impiantistiche mancanti – sono le linee di indirizzo - e il contratto di locazione dovrà tenerne conto, visto che le opere murarie eseguite dal locatario rimarranno di proprietà comunale". Gli uffici dovranno valutare, anche in base all’aumento delle materie prime e dei lavori, se i 65mila euro previsti da detrarre alle mensilità di affitto "sono da ritenersi ancora congrui e definire, in sede di bando, il valore definitivo da detrarre per le opere di completamento, fermo restando che maggiori costi eventualmente sostenuti rimangono a carico del conduttore". Immediato il commento di Giorgio Marcotulli (Fd’I): "Se consideriamo che il Comune ha impiegato 15 mesi per arredare una biblioteca e una sala polifunzionale, mi chiedo se sia razionale concedere solo 5 mesi per realizzare divisori, impianti, servizi igienici, finiture, arredo, concedendo appena 30 giorni per progettarli e avviarli. Sarà importante sapere in quanto tempo devono essere presentate le domande e il canone per capire se il bando è fatto per un’ampia partecipazione o se ad hoc per qualcuno".

Marisa Colibazzi