"Spazi espositivi esauriti". Tutto pronto per il debutto della fiera ’ABC Fashion Event’

La prima edizione di ABC Fashion Event si svolgerà il 22 e 23 ottobre al Fermo Forum. la fiera degli accessori per borse e calzature è un punto di riferimento importante per gli operatori, buyer, distributori che arriveranno da tutta Italia per incontrare gli imprenditori. Gli spazi espositivi sono tutti esauriti a conferma di un rinnovato interesse per il settore, infatti sono 70 le aziende partecipanti rappresentate principalmente da espositori marchigiani con una quota proveniente anche da fuori regione (Toscana, Puglia, Lombardia, Veneto e Campania). "Operatori, buyer, distributori italiani e stranieri da sempre ci guardano e ci apprezzano – afferma Valentino Fenni, rappresentante di ABC la società che organizza la manifestazione – e si incontrano con i nostri imprenditori nelle fiere mondiali. Abbiamo effettuato un sondaggio tra un campione identificativo di imprenditori e operatori e il risultato è stato per certi versi sorprendente: ABC potrebbe rivelarsi un’opportunità attraente perché permette di incontrarsi nel cuore del distretto, andando anche oltre la fiera, potendo entrare direttamente nelle aziende. Questo feedback ci ha dato ulteriore forza e convinto che il progetto può diventare un modo per far diventare il territorio una vetrina. Mettiamo in evidenza la nostra manifattura e allo stesso tempo creiamo una fiera che sta attirando numerosi operatori,ma non fuori bensì dentro il nostro territorio". L’obiettivo è creare un luogo fisico, con cadenza semestrale, dove presentarsi, fare il punto ed interagire, puntando a divenire da subito un riferimento nazionale per il settore. "Ma sono consapevole che bisogna lavorare anche sul piano virtuale e per questo il sito internet e la pagina instagram diventeranno canali che lavoreranno tutto l’anno. Vogliamo davvero creare una rete" riprende Fenni. Proprio alla rete è dedicato il momento di approfondimento in Fiera. Il 22 alle ore 11, dopo il taglio del nastro, una tavola rotonda dal titolo ‘Il valore del made della filiera – Made in Italy, dove ogni piccolo è grande’ a cui parteciperanno ospiti d’eccezione. Il distretto fermano-maceratese con circa 3.000 aziende e oltre 20.000 addetti ha nella produzione di alta qualità uno dei poli più importanti al mondo nel settore delle calzature e degli accessori. " La scelta di puntare anche sugli accessori è stata fatta perché la componentistica è il perno di una economia che valorizziamo con il prodotto finito". Vittorio Bellagamba