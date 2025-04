Spaziano: "Liceo musicale atteso da anni"

"L’avvio del Liceo Musicale di Fermo, presso l’istituto Calzecchi Onesti, insieme alla sezione Musicale dell’IIS Filelfo di Tolentino, già attiva da settembre 2024, a integrarsi al Liceo Coreutico già esistente, rappresentano un cambio di passo importante per le Marche. Si va nella direzione che sosteniamo da anni". Sono le parole di Antonio Spaziano, segretario generale della Uil Scuola Rua Marche per salutare l’arrivo dei due nuovi indirizzi di Liceo Musicale che si aggiungono agli storici licei di Ancona e Pesaro, e alle ulteriori 10 sezioni di scuola secondaria ad indirizzo Musicale avviate a settembre 2024. "Tutto ciò realizza un importante ampliamento dell’offerta formativa regionale, aggiunge Spaziano. Siamo fermamente convinti che ciò realizzi pienamente quel principio di armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico musicale, che vede coinvolta la formazione musicale dalla scuola media fino all’Alta formazione Artistico Musicale. Le Marche vantano un’antica tradizione musicale, radicata e diffusa nel territorio. Una tradizione fatta di teatri, stagioni lirico sinfoniche, orchestre, ma anche di realtà che, come la storica produzione delle fisarmoniche di Castelfidardo, ci impongono come importante distretto per gli strumenti musicali". Secondo il sindacato, la musica diventa il filo conduttore della formazione scolastica di coloro che sceglieranno questi percorsi, che pur essendo altamente professionalizzanti garantiscono un bagaglio formativo e culturale a 360 gradi, dando loro la possibilità di accedere a qualsiasi percorso universitario e lavorativo.