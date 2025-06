Spazio agli artisti di strada. Al via il Veregra Street

Una intera settimana completamente dedicata all’arte di strada, con numerose compagnie e artisti provenienti da ogni parte del mondo per offrire una serie di oltre 150 spettacoli, calibrati dapprima, dal 15 al 17 giugno, su misura per un pubblico di piccoli spettatori con il Veregra Children e il Premio Otello Sarzi nuove figure del teatro (con 12 giovani compagnie in concorso). E, dopo la consueta anteprima ‘Veregra in Tour’ nella vicina Civitanova Marche, dal 19 al 22 giugno, spazio al Festival internazionale dell’arte di strada che, nella 27esima edizione, si conferma uno degli eventi più attesi delle Marche e uno dei più importanti festival italiani del settore. L’evento è promosso da Comune di Montegranaro, col sostegno di Regione, Ministero della Cultura, Carifermo, Camera di Commercio, Noi Marche, e sponsor privati. Il direttore artistico del Veregra Street, Alessandra Levantesi presenta l’edizione 2025: "Avremo 40 compagnie e artisti provenienti dai 5 continenti, per oltre 70 spettacoli in 9 location nelle 4 serate. Oltre 135 le spettacolarizzazioni nel cuore della città". 15 le associazioni (non solo di Montegranaro) che collaborano con l’organizzazione. Sono stati predisposti due servizi di trasporto da e per Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio e nelle serate col dj set, sono stati previsti, in piena sicurezza per i ragazzi, da mezzanotte fino alle 3. Sarà visitabile la bella mostra itinerante ‘Luci d’artista’ con il locale Laboratorio Fotografico ‘Luigi Crocenzi’. Ci sarà amusica dal vivo con le serate di dj set e il Baby Disco Party per i più piccoli, workshop di ballo e circo, incontri con gli alunni di materna e primaria. "La sorpresa: giovedì ci sarà la troupe della trasmissione Rai ‘Camper’" conclude la Levantesi. Soddisfatto il sindaco Endrio Ubaldi: "Ringrazio chi ha creduto nella manifestazione, i nostri sponsor grazie ai quali sabbiamo toccato i 70mila euro di contributo il che significa che il Festival ogni anno prova a viaggiare, sempre di più, con le proprie gambe. Grazie al direttore artistico, Levantesi e a tutti gli operatori che da mesi lavorano alla creazione del Veregra Street Festival che anche in quest’edizione sarà completamente gratuito". Parole condivise e rimarcate dagli assessori Monia Marinozzi (cultura) e Gastone Gismondi (turismo). Alla presentazione sono intervenuti anche Giamaica Birilli (Cassa di Risparmio di Fermo) e Lorenzo Marziali (Veregra Children).