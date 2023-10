Spazio ’Grottacce’, i soldi grazie al quartiere

di Marisa Colibazzi

"Altroché se siamo contenti. Una volta che avremo lo spazio delle ‘Grottacce’ riqualificato con tanto di arena-anfiteatro da utilizzare per eventi vari e con accessi dedicati ai diversamente abili, potremo promuovere ancora più iniziative". Luigi Badalini, presidente della Nuova associazione quartiere Centro, non nasconde l’entusiasmo mentre spiega che, nel progetto di riqualificazione dell’area di Villa Murri finanziato con il Pnrr, è stata inserita anche quella porzione di parco in cui insistono le ‘Grottacce’, luogo cui la città è molto legata, ma caduto in disuso fino a qualche anno fa e ora tornato a vivere grazie all’associazione di quartiere. "Nei primissimi piani del Pnrr per Villa Murri – ricorda Badalini – non era stata compresa l’area delle ‘Grottacce’ tanto che abbiamo pensato, come associazione, di presentare un progetto di come l’avremmo voluta, grazie a un un professionista che ha lavorato a titolo volontario. Abbiamo presentato alla precedente amministrazione questo ‘schizzo’ che avevamo predisposto. Dopo un po’ di tempo veniamo a sapere che anche le ‘Grottacce’ sarebbero rientrate nei finanziamenti del Pnrr, anche se non proprio con il progetto proposto da noi". I lavori per l’area di Villa Murri sono stati appaltati e, per quanto riguarda le ‘Grottacce’, "sarà fatto un intervento importante alle mura di cinta, alle pareti interne che sono in parte collassate e che saranno demolite e ricostruite. Un intervento di ripristino con mattoncini a vista come sono ora, e non in cemento". E già questo è un buon motivo di soddisfazione. "L’aspetto che ci ha sorpreso e di cui non sapevamo nulla, è relativo all’area attigua alle Grottacce, la pinetina. Stando al progetto dell’amministrazione – prosegue Badalini – vi sarà realizzata una piccola arena con gradinate (orientativamente un centinaio di posti, ndr), tutto in materiali ecocompatibili. Non solo. Di fianco, è stato previsto un percorso idoneo per persone disabili, per cui ci sarà un accesso dedicato anche per loro sia in arena, sia nelle ‘Grottacce’". Un luogo immerso nel verde, a due passi da piazza Garibaldi, che si presenterà con una veste del tutto nuova, con spazi ottimizzati fruibili per presentazioni, incontri ed eventi all’aperto. "E’ stata una bella sorpresa – ammette in conclusione Badalini – nell’imminenza dell’avvio dei lavori, abbiamo voluto incontrare i progettisti che ci hanno spiegato l’intervento che sta per essere realizzato".