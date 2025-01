‘Spazio Urbano della Gentilezza’, oggi l’inaugurazione

Stamattina, alle ore 10,30, appuntamento presso il complesso sportivo ‘Gismondi’ per inaugurare lo ‘Spazio Urbano della Gentilezza’ e la presentazione del progetto ‘Le panchine viola della gentilezza’. L’evento è organizzato dall’Inner Wheel Club presieduto da Laura Alesiani, in collaborazione col Rotary Club, presieduto da Alfredo Medori e la scuola primaria con la dirigente scolastica, Chiara Cudini. Presenti il sindaco Endrio Ubaldi e rappresentanti delle associazioni per condividere momenti di riflessione sulla gentilezza come valore fondante del vivere civile, frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità. Dopo gli interventi delle autorità, l’assessore Giacomo Beverati relaziona sul valore dell’arredo urbano. Alle 11,30, all’Oratorio della Chiesa di Santa Maria, presentazione della mostra di elaborati e disegni sul tema della gentilezza realizzati dagli alunni della primaria.