SpazioBetti e l’esposto dei residenti "Qui ci prendiamo cura dei giovani"

Uno spazio che parla di una città che si prende cura dei suoi giovani. Questo è il progetto SpazioBetti nelle parole del responsabile, Stefano Ranieri, che prova a spiegare cosa succede davvero a largo Mora, recentemente alla ribalta per un esposto dei residenti disturbati dalla confusione e da alcuni episodi di maleducazione: "SpazioBetti vuole costruire un polo culturale e sociale capace di offrire opportunità artistiche, formative, di socializzazione, di intrattenimento e di promozione sociale con una vocazione soprattutto legata al mondo dei giovani. SpazioBetti vuole anche essere, molto semplicemente, un luogo accogliente". Ranieri elenca le tante attività partite in soli tre mesi di vita, con la sala studio attrezzata che vede una presenza media giornaliera di circa 20 studenti, che ne ha visti passare molti di più e che vede anche la presenza di lavoratori in smart working. Si è tenuto qui un percorso di orientamento alle scelte per i ragazzi che sono in una fase di passaggio verso la scelta universitaria o lavorativa, momenti di formazione nel settore delle arti, musica e spettacolo: "Gli eventi musicali, che non sono dei rave, ma che sono stati 12 appuntamenti di musica live organizzata su due differenti rassegne volevano favorire l’incontro e l’aggregazione, un’offerta che è stata accolta con favore e partecipazione da tantissimi giovani che non è possibile rappresentare come dediti a gesti vandalici basandosi su singolari casi di ineducazione". C’è stato lo spazio per il fumetto, per i laboratori di arte grafica, per i musicisti del Conservatorio, per la comicità: "SpazioBetti è anche la gestione di due appartamenti che vogliono prefigurare e sperimentare quell’ostello che verrà aperto quando tutta la ex-scuola sarà recuperata. Uno è riservato ad alloggio sociale e opera già da mesi con questa funzione; l’altro riguarda accoglienza turistica e se nel periodo primaverile di bassa stagione ha ospitato i diversi artisti che si sono alternati presso lo Spazio, per la stagione estiva vede già un pieno di prenotazioni turistiche". A breve altri due eventi di richiamo, dal 23 al 25 giugno un laboratorio di formazione sulla Fotografia Cinematografica condotto da Michele D’Attanasio. Dall’11 al 13 luglio si terrà "Moltiplicazioni", una scuola estiva sul mestiere di operatore di spazi rigenerati: anche in questo caso dopo pochi giorni iscrizioni che giungono da tutta Italia".