"Spero ci sia contrattazione"

"L’import del vino è bloccato ed è difficile sia capire, che fare previsioni sui dazi doganali". E’ il primo pensiero di Alessandro Taddei, presidente Cia Marche, che non nasconde la preoccupazione per i produttori che lavorano con l’export americano in alte percentuali. "Ci sono aziende che vivono di export americano per l’80% – dice Taddei – e oggi sono messe in crisi da un mercato incerto e da un clima di sfiducia. Seppur gli importatori non si esprimano ed attendano l’evolversi della situazione, i produttori hanno bisogno della fascia media di consumatori di olio o vino, corrispondente a quella su cui i dazi inciderebbero in modo proibitivo. Auspichiamo pertanto una sensata contrattazione internazionale".