Speronano l'auto dei carabinieri e si danno alla fuga: è caccia alla banda

Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 27 dicembre 2023 – Quando i carabinieri hanno intercettato quell’auto sospetta con tre uomini a bordo, hanno subito intimato l’alt al conducente, ma questi, invece di rallentare, ha spinto il piede sull’acceleratore ha speronato la vettura di servizio dei militari dell’Arma, per poi dare vita ad una rocambolesca fuga.

L’inquietante episodio si è consumato ieri pomeriggio a Sant’Elpidio a Mare e solo per miracolo la pericolosa manovra non ha provocato feriti. Erano da poco passate le 17,30 quando una pattuglia dei carabinieri, durante un’attività di controllo, ha intercettato l’auto sospetta nella frazione di Casette d’Ete intimando l’alt, ma l’uomo al volante, invece di fermarsi, dopo aver centrato il mezzo dei militari dell’Arma, si è dato alla fuga a tutta velocità. Una fuga che ha rischiato di fare una strage, visto che a quell’ora era tanta la gente in giro e il fuggitivo ha praticamente effettuato una sorta di slalom speciale nel tentativo di non farsi raggiungere dai carabinieri che, nel frattempo, si sono incollati al veicolo dell’uomo in fuga, tenendolo sempre a portata ottica. Dopo che è scattato l’allarme tutte le pattuglie in servizio si sono dirette in territorio di Sant’Elpidio a Mare, mentre i carabinieri impegnati nella caccia all’uomo hanno seguito l’auto in fuga da Casette al casello A14 di Porto Sant’Elpidio per poi dirigersi verso l’interno, attraverso la strada provinciale Faleriense. L’inseguimento a folle velocità è continuato passando per Monte Urano, fino ad arrivare a Campiglione di Fermo, dove alle auto dei carabinieri si è unita anche una Volante della polizia. Nonostante il massiccio spiegamento di forze il malvivente, approfittando del fatto che le forze dell’ordine non volessero mettere a repentaglio l’incolumità di pedoni e automobilisti, è riuscito a far perdere le tracce dirigendosi verso l’entroterra.