Spettacoli benefici e natura Una primavera ricca di eventi

Torna il cartellone di appuntamenti di primavera organizzato a Monte Urano con la collaborazione di quartieri, associazioni cittadine e gran parte delle principali realtà monturanesi. Una doppia proposta è in programma già sabato con alle 17 l’associazione Common Bubble che riproporrà l’AperiSync, un aperitivo al tramonto accompagnato da musica live presso l’area verde di via Gran Bretagna. In serata, alle 21, invece l’associazione L’Alveare, alla Bocciofila di via Spagna, presenterà lo spettacolo di beneficenza ’Radical Grezzo’ con protagonista Piero Massimo Macchini: l’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Mitocon, organizzazione no profit per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali. Celebrazioni istituzionali il 25 aprile per la Liberazione: alle 10 in piazza della Libertà la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai caduti con l’accompagnamento del Premiato Corpo Bandistico Città di Monte Urano mentre alle 14,15 l’Alveare proporrà una passeggiata naturalistica al parco fluviale. Maggio intenso che si aprirà con le celebrazioni per il patrono San Michele Arcangelo: il 7 maggio latradizionale fiera mercato, il giorno dopo il concerto de ’I Cugini di Campagna’. Il sabato e la domenica successiva doppio momento conviviale con ’Monte Urano in tavola’ e ’Il pranzo della Festa della mamma’, con i Falkappanka protagonisti sempre sabato 13 maggio. "Siamo felici di poter tornare a proporre una lunga e variegata serie di appuntamenti che continueranno anche nel prossimo mese di maggio – anticipa la sindaca Moira Canigola (nella foto) –. Come sempre, sono le nostre realtà cittadine a scendere in campo dando prova della loro grande capacità di coinvolgere e aggregare attraverso eventi che vanno dalla cultura alla musica, passando per l’enogastronomia e l’immancabile festa del patrono. Invitiamo tutti vivere con noi questa intensa stagione".

Roberto Cruciani