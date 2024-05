Spettacoli e corti, torna la rievocazione storica ’Sciò la Pica’

Torna l’atteso evento della rievocazione storica ‘Armata di Pentecoste. Sciò la Pica’, che si terrà nei giorni di sabato, domenica e martedì a Monterubbiano per la 59esima edizione. Simbolo di un vero tuffo nel Medioevo, la tre giorni prevede un ricco programma composto da eventi, spettacoli e cortei, fino al momento clou, rappresentato dalla Giostra dell’Anello, che si terrà nel campo alle porte del centro storico. La rassegna si apre sabato alle 16.30 con le prove della Giostra dell’Anello a cui seguiranno la lettura del Bando e la cerimonia di premiazione della Corporazione vincente dello scorso anno. La domenica si aprirà con il Corte storico, la processione e l’offerta dei Ceri che precedono l’atteso rito tradizionale dello Sciò la Pica messo in scena dal gruppo dei Guazzarò. L’imponente Corteo torna a sfilare dalle 15.30 insieme alle delegazioni del Palio dell’Assunta di Fermo, della Contesa della Margutta di Corridonia ed i sindaci: Bascioni di Belmonte Piceno, Borroni di Monte Rinaldo e Abbruzzetti di Riano. Apre e chiude il Corteo il Capitano d’Armata, impersonato da Cristian Pazzi. Dalle 16 prenderà il via la Giostra dell’Anello a cui seguirà la premiazione del cavaliere e della corporazione vincente. La serata proseguirà fino a concludersi con lo spettacolo dei Musici e Sbandieratori. La 59esima edizione si chiuderà martedì con i pranzi delle corporazioni e i Baccanali, giochi popolari nel parco di San Rocco e stand gastronomici. Il programma della rassegna è stato presentato in sala consiliare dal sindaco Meri Marziali, e dai vari rappresentanti del circuito organizzativo dell’evento, tra cui Fabio Cartacci, vicepresidente dell’Armata e coordinatore dei Musici, Silvia Moreschini, responsabile dell’organizzazione, Elisabetta Vesprini, curatrice del Cerimoniale, membri delle quattro antiche Corporazioni protagoniste della manifestazione e simbolo sociale ed economico della comunità e Rossano Perotti vicepreside del Liceo Artistico ‘Preziotti’ di Fermo i cui studenti hanno collaborato realizzando i premi.

Paola Pieragostini