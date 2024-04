Spettacoli per bambini nel bosco

Promossa da Comune e Pro loco oggi dal mattino e per tutta la domenica si terrà nel parco di Villa Zara, una giornata d’incontro dedicato a bambini e famiglie. Il programma denominato ‘Wonder Walks’, prevede passeggiare nel bosco con spettacoli itineranti in collaborazione con Alekos il poeta delle bolle di sapone. Per l’occasione si terranno due spettacoli: il primo alle 11 e il secondo alle 16, durante la giornata saranno in funzione gli stand gastronomici della Pro loco che offriranno alcuni sfiziosi panini; saranno presenti anche stand di altre associazioni del territorio che illustreranno le loro attività ai presenti. Una bella occasione per trascorrere una domenica all’aria aperta, per riprendere confidenza con climi più primaverili. Ingresso è libero, per info è possibile contattare il 338-5422324.