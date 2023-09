Spettacoli teatrali in beneficenza a Porto Sant'Elpidio: "Lu paradisu po' spettà"

La rassegna ‘I teatri delle Marche’, ha avuto un debutto di lusso con la commedia, applauditissima, ‘Una vita tribbulata’ della Compagnia Elianto di Lapedona, e stasera prosegue con il secondo appuntamento che, per l’occasione, si coniuga con il sociale. Il titolo della commedia è ‘Lu paradisu po’ spettà’ proposta dal ‘Teatro della solidarietà’, compagnia composta esclusivamente da volontari, che non percepiscono compensi, preferendo che vengano utilizzati a scopo benefico e solidale. "Ci hanno chiesto di scegliere a chi destinare la somma e noi abbiamo deciso di devolverla ai tre Cser (centri diurni socio – educativi e riabilitativi) La cittadella del sole, Il girasole e La Serra, continuando il bellissimo rapporto che abbiamo instaurato con loro", spiega Amedeo Bellabarba per conto dell’associazione di quartiere San Filippo, presieduta da Fabrizio Mignani che promuove la rassegna e che quest’anno, ha bissato la programmazione, con quattro commedie a giugno e quattro a settembre. "Con i Cser, in estate, abbiamo organizzato una giornata con il falconiere e i giochi senza barriere. Vogliamo continuare a connotarci per l’attenzione al sociale tant’è che abbiamo in programma, il 30 settembre, una cena, sempre al parco San Filippo, con le famiglie dei centri diurni". Le commedie si tengono al Parco San Filippo, sono a ingresso libero e iniziano alle 21,30. Il 22 settembre ‘Il focolare’ di Loreto presenta ‘Da giovedì a giovedì’ e il 29 settembre chiude ‘La nuova Aps’ di Belmonte Piceno con ‘Lu vaulle’.

m. c.