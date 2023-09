Spettacolo di accoglienza per i bimbi dell’infanzia

Lo spettacolo di inizio anno scolastico all’infanzia a Monte Vidon Corrado si consolida come una divertente tradizione. Una sorta di progetto accoglienza per i nuovi arrivati che le insegnati Arabella Ripani ed Elisa Auricchio elaborano ogni anno allestendo un vero e proprio spettacolo a tema, affinché i bimbi possano vivere con serenità il distacco dalla famiglia e il conseguente ingresso nel mondo della scuola. Per il primo giorno dell’anno scolastico 2023-2024 è stato scelto il tema ‘La Scuola delle Meraviglie’.

Le insegnanti hanno allestito i locali interni e gli spazi esterni vicini alla scuola ricreando gli ambienti tipici descritti da Lewis Carroll: una serratura che permetteva l’accesso soltanto grazie ad un pass appositamente creato per ciascun alunno e consegnato dalla Regina di Cuori e dal Cappellaio Matto; il ‘Tea Party’, angolo dedicato alla conversazione tra compagni; un bosco pieno di cartelli che in questo caso suggeriva ai bambini la strada da percorrere per raggiungere la scuola. Infine, un esercito di carte è stato posto lungo le due principali vie di accesso al paese per accompagnare i bambini all’entrata e all’uscita dal Paese delle Meraviglie. All’iniziativa ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Forti.

a. c.