Spettacolo ‘Nuova.IO’ al teatro Cicconi

Domani sera, la Compagnia della Marca porta al Teatro ‘Cicconi’, lo spettacolo ‘Nuova.IO’ della Compagnia delle Marca, secondo appuntamento fuori abbonamento del cartellone di prosa realizzato da Comune e Amat. Scritto e diretto da Roberto Rossetti, con Carla Rossetti alla drammaturgia ed Enrica Verdicchio, lo spettacolo vuole far luce sulle difficoltà affrontate da milioni di persone che soffrono di depressione. Lo fa con la storia di una ragazza che vive l’incubo della malattia e alla fine riesce ad assaporare la bellezza della vita. "Il teatro – scrive Rossetti a proposito della sua nuova opera – è qualcosa che deve stimolare. Rende più consapevoli e ha la magica capacità di far crescere le generazioni, quasi in maniera terapeutica. Nuova.IO è un testo originale, che racconta una storia in prosa, attingendo alla realtà, affrontando un tema forte, ma reale. Commuove, diverte e informa il pubblico con coraggio, affrontando una questione complessa, conosciuta come la malattia del secolo. Lo spettacolo è un viaggio di speranza, consapevolezza e guarigione". Biglietto: 10 euro (con riduzioni). Info e prevendita: 347 6467171, biglietteria del ‘Cicconi’, vivaticket.com. Inizio ore 21,15.