Spettacolo per le famiglie Ecco ’Il brutto anatroccolo’

’Teatro per ragazzi’, domenica 29 gennaio c’è ’Il brutto anatroccolo’ domenica alle 17 quarto appuntamento con “Domenica a teatro”, la stagione per ragazzi e famiglie promossa dal Comune e da Proscenio. In scena ci sarà una delle favole più belle, conosciute e significative, quella del “Brutto anatroccolo”, nella versione che ne ha dato la compagnia toscana Nata Teatro. La trama vede protagonista un pulcino: durante il viaggio affronterà mille e mille peripezie, incontrando molti personaggi che lo aiuteranno e altri che lo ostacoleranno. Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, è una rivisitazione con le tecniche del teatro di figura che attua un percorso sulla parità e che vuole insegnare ai ragazzi l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso l’accettazione di se stessi e la scoperta dei propri talenti. Come sempre accaduto nella stagione sangiorgese, lo spettacolo verrà precedeuto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento. Per la prenotazione dei posti sono disponibili i seguenti numeri: 0734.440348 (lunedì-venerdì ore 9-14) e 335 5268147 (in altri orari). Ingresso unico al costo di 6 euro.