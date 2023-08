Spiaggia, natura e verde "Così è rinata la costa"

C’era Jovanotti l’anno scorso di questi tempi sulla spiaggia fermana, c’era stato anche l’anno prima, il suo beach party ha fatto discutere, ballare, brillare la città. Intorno al carrozzone del cantante c’era anche il WWF che, a fronte di quel faraonico show, proponeva progetti di rinaturalizzazione delle spiagge, di valorizzazione e recupero di aree naturali. Oggi i vertici dell’associazione sono tornati a Fermo, proprio sulla costa nord, per dire dalle promesse si è passati ai fatti, l’assessore all’ambiente, Alessandro Ciarrocchi racconta quello che è successo, ai Bagni Anna che sono proprio nel cuore del progetto: "Il WWF ha fatto quello che aveva promesso, noi ci impegniamo da qui in poi a mantenere vivi questi spazi e insieme valorizzare tutto il contesto. In questo senso andrà anche l’intervento che abbiamo previsto per la fascia verde di Casabianca che da ottobre avrà un impianto di irrigazione proprio e nuove piantumazioni". L’investimento del WWF è di circa 150 mila euro, su tre spazi, Casabianca, appunto, Baia dei Gabbiani, più a nord, e Marina Palmense, a sud, come spiega per l’associazione Amanda Fronzi: "Il progetto si chiama ‘Ripartiamo’ ed è un accordo con Banca Intesa e Jova beach party, per sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Siamo intervenuti in 4 mila scuole ma anche con 20 borse di studio all’università. L’ultimo progetto è la campagna di rinaturazione come qui a Fermo, per restituire aree verdi alla cittadinanza. Per esempio, l’area ex campo di volo di Marina Palmense è diventata accessibile, con un percorso naturalistico, cartelloni e spiegazioni, e un’area attrezzata per osservazione avifauna. Sono habitat rari che vanno curati e valorizzati, a Casabianca il tema chiave è la coesistenza, tra l’interesse per uso turistico e la presenza di specie protette come il fratino. Ogni area ha cartellonistica e audio guida in inglese e italiano, ci hanno seguiti l’ornitologo Nazareno Polini e il botanico Manuel Tiburtini che ha studiato le essenze tipiche e contribuito a far rinascere le piante autoctone, eliminando le specie estranee e invasive". Il futuro, come spiega per il WWF Giorgio Bagordo e Dante Caserta, vedrà ancora la presenza dell’associazione, soprattutto a Marina Palmense dove il comune investirà risorse del Pnrr per realizzare spazi per la formazione dei bambini e degli studenti. Il delegato per le Marche è Tommaso Rossi che ha promesso sempre la massima vicinanza, il sindaco Paolo Calcinaro spiega come Fermo si ponga come modello, nel coniugare la cura di aree che sono dimora di essenze tipiche della costa, con il periodo di cova del fratino, anche con un turismo rispettoso, poco antropizzato.

Angelica Malvatani