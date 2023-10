Spopolamento: otto associazioni con il progetto ‘Interchange Flow’

Si è tenuto nei giorni scorsi nei locali dell’ex stazione di Servigliano un incontro promosso dalla Segreteria regionale del Movimento Cristiano Lavoratori Unione Regionale Marche destinato al un nuovo progetto rivolto alle politiche giovanili. Otto associazioni di promozione sociale operanti nei comuni di Servigliano, Falerone, Belmonte Piceno, Monteleone di Fermo, Sant’Angelo in Pontano, hanno aderito al progetto ‘Interchange Flow - Scambi di Comunità’, iniziativa sviluppata all’interno del bando regionale ‘Interscambi’, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani dell’entroterra in programma di coinvolgimento sociale. All’incontro hanno presenziato come ospiti e relatori: il sindaco di Servigliano Marco Rotoni, il presidente regionale del Movimento Cristiano dei Lavoratori Luca Cappelli, e rappresentanti dell’Ets capofila del progetto Maurizio Petrocchi, molti amministratori del territorio, anche la consigliera regionale Jessica Marcozzi, ha voluto sostenere il progetto. L’animatrice Benedetta Castellani e lo psicologo Gioele Petrelli, hanno presentato le funzioni di ‘Interchange Flow’. Ovvero di creare una nuova mentalità fra i giovani dell’entroterra, territorio che sta vivendo un progressivo spopolamento e perdita di motivazioni fra i ragazzi che tendono ad isolarsi, al fine di creare una rete di coinvolgimento sociale che rivolga attenzione alle fragilità del territorio, tutto questo promuovendo l’innovazione e l’inclusione del mondo giovanile. L’entusiasmo dimostrato in questa presentazione iniziale suggerisce che ‘Interchange Flow’ sarà un’opportunità di cambiamento e di crescita per tutti i giovani coinvolti e per i comuni che ospiteranno le iniziative, che sono in fase di programmazione e si adatteranno anche alle proposte che i giovani avanzeranno ai coordinatori delle attività.